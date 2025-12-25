PATERSDORF. Bushäuschen mit illegalem Böller erheblich beschädigt.

An Heiligabend gegen 13:45 Uhr wurde der Polizeiinspektion Viechtach ein erheblich beschädigtes Bushäuschen in der Masselsrieder Straße im Gemeindebereich Patersdorf gemeldet. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass die Beschädigungen augenscheinlich von der enormen Explosion eines illegalen Böllers stammen. Die Tat konnte auf einen Zeitraum vom 22.12.2025, 16:00 Uhr bis 23.12.2025, 10:00 Uhr eingegrenzt werden. Seitens der Polizeiinspektion Viechtach wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung und eines Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Viechtach unter der Telefonnummer 09942/94040 zu melden.