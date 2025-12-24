Memmingen/A96. Am Nachmittag des 24.12.2025 ereigneten sich auf der BAB A96, zwischen den Anschlussstellen Memmingen-Ost und Memmingen-Nord, fast zeitgleich sechs Verkehrsunfälle, mit insgesamt 13 Fahrzeugen. Aufgrund plötzlich eintretender Glätte kam es auf dem rechten Fahrstreifen zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Pkws. Im weiteren Verlauf musste der nachfolgende Verkehr abbremsen und auch hier gerieten weitere Fahrzeuge aufgrund der spiegelglatten Fahrbahn ins Schlingern und verunfallten. Insgesamt kam es zu fünf Verkehrsunfällen mit Sachschaden. Bei einem weiteren Verkehrsunfall wurde eine Person leicht verletzt. Diese wurde mit dem Rettungswagen ins nahegelegene Krankenhaus verbracht.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 150.000 Euro.

Die Feuerwehr Memmingen war zur Absicherung und Bergung an der Unfallstelle vor Ort. Die A96 war im Bereich der Unfallstelle für die Dauer von 1,5 Stunden vollgesperrt. (APS Memmingen)