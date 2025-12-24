BREITENBERG, LKR. PASSAU. Aus bislang noch ungeklärter Ursache ereignete sich am Hl. Abend gegen 17:40 Uhr ein Brand eines landwirtschaftlichen Objekts in Obernstein, wobei ein geschätzter Sachschaden im unteren siebenstelligen Eurobereich entstand.

Die vierköpfige Familie des 54-jährigen Brandleiders hatte sich gerade beim Essen befunden, als der Sicherungsautomat auslöste. Hierauf stellten sie fest, dass die Scheune/Stallung sowie die Garagenbereiche des Hofs bereits in Flammen standen. Später griff der Brand noch auf das Wohngebäude über. Nach bisherigem Kenntnisstand blieben alle Personen unverletzt und auch die Rinder konnten unversehrt ins Freie verbracht werden. Jedoch verendeten drei Hasen.

Aktuell dauern die Löscharbeiten eines Großaufgebots der umliegenden Wehren noch an, wobei ein Übergreifen auf den angrenzenden Wald zu unterbinden versucht wird. Die Löscharbeiten werden jedoch durch Wasserknappheit vor Ort erschwert.

Nach polizeilichem Erstzugriff der PI Hauzenberg wird die weitere Sachbearbeitung im Nachgang, nicht zuletzt zur Klärung der noch offenen Brandursache, der Kripo Passau überantwortet.

Veröffentlicht am 24.12.2025, 18:45 Uhr