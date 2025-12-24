WALDKRAIBURG, LKR. MÜHLDORF AM INN. Ein bislang unbekannter Täter überfiel am Dienstagabend, den 23. Dezember 2025, einen Getränkemarkt in der Karlsbader Straße. Dabei verletzte er einen Angestellten mit einer Schusswaffe und erbeutete Bargeld in mittlerer vierstelliger Höhe. Der Täter flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Dienstagabend (23. Dezember 2025), gegen 19.00 Uhr, wurde über den Polizeinotruf ein Raubüberfall auf einen Getränkemarkt in der Karlsbader Straße in Waldkraiburg mitgeteilt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand forderte ein maskierter Täter unter Vorhalt einer Schusswaffe einen Angestellten zur Herausgabe von Bargeld auf. Dabei wurde der Bedrohte durch einen Schuss leicht verletzt und musste in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Im Zuge der Tat erbeutete der Unbekannte Bargeld im Wert eines mittleren vierstelligen Eurobetrags. Anschließend flüchtete er unerkannt in unbekannte Richtung.

Unter der Leitung der örtlich zuständigen Polizeiinspektion Waldkraiburg erfolgten mit Unterstützung umliegender Dienststellen sowie eines Polizeihubschraubers umfangreiche Fahndungsmaßnahmen. Diese führten bislang nicht zur Festnahme eines Tatverdächtigen.

Noch am selben Abend übernahm der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, die ersten Ermittlungen zu diesem Fall. Die weitere Sachbearbeitung wird vom Fachkommissariat 2 der Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn fortgeführt.

Zur Klärung der Tat bittet die Kriminalpolizei auch um Hinweise aus der Bevölkerung:

Beschreibung des Täters:

ca. 170 - 180 cm groß, ca. 18 bis 35 Jahre alt, schlanke Statur. Bekleidet mit einer hellblauen/grauen Hose, weißen Schuhen, blauer Jacke, roter Kapuze, und einem dunklen Schal/Tuch vor dem Gesicht. Er trug einen hellen Stoffbeutel mit sich und war mit einer Schusswaffe bewaffnet.

Wer hat am Dienstag, den 23. Dezember 2025, im Zeitraum von ca. 18.45 Uhr bis 19.15 Uhr im Umfeld der Karlsbader Straße 6 in Waldkraiburg verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten?

Wer hat im Vorfeld der Tat in dem genannten Bereich verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben, die zur Klärung der Tat beitragen könnten?

Hinweise werden an die Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn unter der Telefonnummer 08631/36730 oder an jede andere Polizeidienststelle erbeten.