OBERSTDORF. Bereits am Mittwoch, den 17. Dezember 2025, ereignete sich gegen 13:30 Uhr ein tragischer Skiunfall in der Nähe der Mittelstation der Fellhornbahn.

Ein 57-jähriger Mann stürzte während seiner Abfahrt schwer und musste durch die Skiwacht sowie einen Rettungshubschrauber in ein Klinikum gebracht werden. Der Mann erlag in der Nacht von Samstag auf Sonntag seinen schweren Verletzungen.

Die Ermittlungen hat die Alpine Einsatzgruppe der Polizei übernommen und bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe. Insbesondere sind Videos des Sturzes sowie Augenzeugen, die den Sturz des 57-Jährigen beobachtet haben, von großer Bedeutung. Zudem wird eine unbekannte Person gesucht, die dem Verstorbenen half und ihn fußläufig zur Mittelstation brachte. Ein Fremdverschulden konnte nach ersten Ermittlungen und einer Ortsbegehung ausgeschlossen werden.

Die Alpine Einsatzgruppe der Polizei bittet alle, die Hinweise geben können, sich umgehend mit der Polizeistation Oberstdorf in Verbindung zu setzen. Ihre Informationen könnten entscheidend zur Klärung des Vorfalls beitragen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 08322 960-0 entgegengenommen. (Alpine Einsatzgruppe | PP Schwaben Süd/West)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).