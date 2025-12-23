OFFENBERG, LKR. DEGGENDORF. In der Nacht von Montag (22.12.2025) auf Dienstag (23.12.2025) konnten drei Tatverdächtige festgenommen werden, die in das Privatgelände einer Firma eingestiegen sind. Die Kriminalpolizeistation Deggendorf hat die Ermittlungen zusammen mit der Staatsanwaltschaft Deggendorf übernommen.

Gegen 00.00 Uhr teilte ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma bei der Polizei mit, dass soeben mehrere Personen in das Privatgelände einer Firma eingestiegen sind. Eine deutsche Frau im Alter von 19 Jahren konnte festgehalten werden, die anderen beiden Personen konnten sich entfernen. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Deggendorf auch die beiden weiteren Personen, zwei Deutsche im Alter von 19 und 26 Jahren festgenommen werden. Die Kriminalpolizeistation Deggendorf hat zusammen mit der Staatsanwaltschaft Deggendorf die Ermittlungen übernommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden alle drei am Dienstag (23.12.2025) wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Reiner, Tel. 09421/868-1015

Veröffentlicht: 23.12.2025, 15.15 Uhr