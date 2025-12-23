GERHARDSHOFEN. (1213) In den frühen Morgenstunden des heutigen Dienstags (23.12.2025) brach in einem Einfamilienhaus in Gerhardshofen (Lkrs. Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim) ein Feuer aus. Der Sachschaden dürfte sich auf einen sechsstelligen Betrag belaufen.



Eine Frau, die gegen 04:00 Uhr zur Arbeit fuhr, bemerkte im Vorbeifahren an einem Einfamilienhaus „In den Erlen“, dass es dort brannte. Sie klingelte an der Haustür, sodass die beiden Bewohner wach wurden und das Haus eigenständig und unverletzt verlassen konnten.

Die eintreffende Streife stellte offene Flammen im Dachstuhl, sowie einen Schwelbrand im restlichen Haus fest. Kräfte der Feuerwehr Gerhardshofen waren über mehrere Stunden mit der Löschung des Feuers beschäftigt.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 150.000 Euro geschätzt.

Ermittler der Kriminalpolizei Ansbach nahmen den Brandort am heutigen Vormittag in Augenschein. Auf Grund des Brandspurenbildes muss nach derzeitigem Stand der Ermittlungen von einem technischen Defekt als Brandursache ausgegangen werden.



Erstellt durch: Janine Mendel