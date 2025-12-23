REGENSBURG. Ermittlungserfolg für die Polizei in Regensburg! Die Beamten haben einen mutmaßlichen PKW-Aufbrecher vorläufig festgenommen. Er soll für mehrere Aufbrüche in Regensburg verantwortlich sein. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg ermittelt.

Am frühen Samstagmorgen des 20. Dezembers hatten die Ermittler in Regensburg den richtigen Riecher: Gegen 03:38 Uhr kontrollierten sie in der Klostermeyergasse einen Mann, der sich auffällig verhielt. Dabei stellten die Beamten fest, dass es sich bei dem Mann möglicherweise um einen gesuchten PKW-Serienaufbrecher handeln könnte. Der 42-jährige Deutsche wurde daraufhin vorläufig festgenommen. Er steht im Verdacht, für mehrere PKW-Aufbrüche in den vergangenen Monaten in Regensburg verantwortlich zu sein.

In enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Regensburg wurden beim zuständigen Amtsgericht Regensburg mehrere Durchsuchungsbeschlüsse und ein Untersuchungshaftbefehl gegen den 42-jährigen Landkreisbewohner erwirkt. Bei den noch am selben Tag durchgeführten Durchsuchungen konnten neben Beweismitteln auch Diebesgut von mehreren PKW-Aufbrüchen sichergestellt werden.

Der Tatverdächtige wurde am darauffolgenden Tag dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der wegen des dringenden Tatverdachts bezüglich mehrerer Diebstähle die Untersuchungshaft anordnete. Er kam in eine Justizvollzugsanstalt.

Beim Tatvorwurf geht es um mehrere Tatkomplexe in den vergangenen Monaten, unter anderem im Regensburger Westen und in Graß. Ein möglicher Zusammenhang zu weiteren Einbrüchen in den vergangenen Monaten, insbesondere im Regensburger Westen und in Kumpfmühl, ist Gegenstand der Ermittlungen.