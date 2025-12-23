EBERMANNSTADT, LKR. FORCHHEIM. Bereits seit 1. Oktober 2025 ist Polizeihauptkommissarin Katharina Werner die stellvertretende Leiterin der Polizeiinspektion Ebermannstadt.

Die 44-jährige Katharina Werner stammt aus Berchtesgaden und begann ihre Laufbahn bei der Polizei im Jahr 1999 nach dem Abitur mit der Ausbildung in der zweiten Qualifikationsebene in Eichstätt. Schon während ihrer Ausbildung qualifizierte sie sich für das Studium der dritten Qualifikationsebene an der Hochschule für den öffentlichen Dienst in Fürstenfeldbruck, welches sie im September 2003 erfolgreich abschloss.

Nach ihrem Studium wurde sie zum Polizeipräsidium Oberbayern Süd versetzt, wo sie zunächst im Streifendienst tätig war und auch die Funktion der stellvertretenden Dienstgruppenleiterin bei der Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen übernahm. Ab 2011 war sie als Dienstgruppenleiterin und Sachbearbeiterin im Bereich Häusliche Gewalt bei der Polizeiinspektion Penzberg eingesetzt.

In den Jahren 2022 und 2024 übernahm Katharina Werner mehrfach vertretungsweise die Funktion der stellvertretenden Dienststellenleiterin in Penzberg und sammelte dort wertvolle Führungserfahrung. Im Jahr 2025 erfolgte ihre Versetzung nach Oberfranken, wo sie ab dem 1. Oktober die Stellvertretung der Polizeiinspektion Ebermannstadt übernahm.

Im Nebenamt engagiert sich Katharina Werner seit 2019 im Rahmen der psychosozialen Notfallversorgung und unterstützt Kolleginnen und Kollegen nach belastenden Einsätzen.

„Ich freue mich auf die neue Aufgabe und die Herausforderungen, die mit der stellvertretenden Leitung der Polizeiinspektion Ebermannstadt verbunden sind. Gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen möchte ich dazu beitragen, die Sicherheit in der Region weiter zu stärken und das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger zu festigen“, erklärt Werner zu Beginn ihrer neuen Aufgabe.

Katharina Werner tritt die Nachfolge von Georg Götz an, der nach vielen Jahren in der Polizeiinspektion Ebermannstadt in den Ruhestand ging.