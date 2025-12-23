2384 – Polizei ermittelt nach Diebstahl

Lechhausen – Im Zeitraum von Samstag (20.12.2025), 15.00 Uhr, bis Montag (22.12.2025), 07.00 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsamen Zugang zu einem Container auf dem Gelände einer Autowerkstatt in der Meraner Straße. Der oder die Täter entwendeten dabei mehrere Holzpaletten.

Es entstand ein Beuteschaden im mittleren dreistelligen Bereich sowie ein Sachschaden von rund 50 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen besonders schweren Falls des Diebstahls sowie Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

2385 – Polizei ermittelt nach Widerstand

Oberhausen – Am gestrigen Montag (22.12.2025) leistete ein 26-jähriger Mann in einer Unterkunft in der Gubener Straße Widerstand gegen die Polizei.

Gegen 18.15 Uhr geriet der 26-Jährige mit einem 23-jährigen Mann in eine körperliche Auseinandersetzung. Die Polizei wurde gerufen. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen reagierte der 26-Jährige äußerst aggressiv und unkooperativ gegenüber den Polizeibeamten. Da sich der Mann nicht beruhigen ließ, fesselten ihn die Beamten. Hierbei leistete der 26-Jährige Widerstand gegen die Einsatzkräfte. Zudem schlug er eine Polizeibeamtin und verletzte diese dabei leicht.

Die Beamten brachten den Mann in den Arrest.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gegen den 26-Jährigen.

Der 26-Jährige besitzt die ivorische Staatsangehörigkeit.

2386 – Polizei ermittelt nach Kennzeichendiebstahl

Göggingen – Von Sonntag (21.12.2025), 19.00 Uhr, bis Montag (22.12.2025), 01.00 Uhr, kam es zu einem Kennzeichendiebstahl in der Graf-von-Seyssel-Straße.

Im oben genannten Zeitraum entwendete ein bislang unbekannter Täter beide Kennzeichen eines schwarzen VW Passat. Zudem beschädigte der Unbekannte die Halterungen. Der VW parkte auf der Straße.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls von Kennzeichen sowie Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

2387 – Polizei stoppt E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss

Universitätsviertel – Am gestrigen Montagnachmittag (22.12.2025) fuhr ein 33-jähriger Mann unter Cannabiseinfluss mit seinem E-Scooter in der Professor-Messerschmitt-Straße.

Gegen 16.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten bei dem 33-Jährigen fest.

Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun wegen Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz.

Der 33-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

2388 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung durch Graffiti

Innenstadt – Bislang Unbekannte beschmierten am vergangenen Wochenende das Treppenhaus eines Parkhauses am Willy-Brandt-Platz.

Im Zeitraum von 20.12.2025 bis 22.12.2025 besprühten ein oder mehrere bislang Unbekannte die Wände des Treppenhauses der City-Galerie mit Graffiti. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Die Polizeiinspektion Augsburg Süd bittet unter Tel. 0821/323-2710 um Zeugenhinweise.

2389 – Polizei ermittelt nach Fahrt unter Alkoholeinfluss

Textilviertel – Am heutigen Dienstag (23.12.2025) stürzte ein 26-Jähriger mit einem E-Scooter in der Jörg-Seld-Straße. Er war alkoholisiert.

Gegen 0.15 Uhr fuhr der 26-Jährige auf der Jörg-Seld-Straße mit seinem E-Scooter. Als er auf den Gehweg wechseln wollte, verlor er die Kontrolle über sein Gefährt und stürzte zu Boden. Die Polizeibeamten stellten vor Ort eine deutliche Alkoholisierung bei dem Mann fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,7 Promille.

Der 26-Jährige (deutsche STA) verletzte sich bei dem Unfall leicht und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

2390 – Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Innenstadt – Am vergangenen Freitagabend (19.12.2025) führte die Verkehrspolizeiinspektion (VPI) Augsburg an zwei verschiedenen Örtlichkeiten im Innenstadtbereich gezielte Standkontrollen mit Lasermessgeräten durch. Ziel der Maßnahmen war es, die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit zu überwachen und somit die Verkehrssicherheit im Stadtgebiet weiter zu erhöhen.

Dabei wurden mehrere Fahrerinnen und Fahrer angehalten und kontrolliert. Besonders auffällig war ein Autofahrer, der mit 74 km/h anstatt der erlaubten 50 km/h unterwegs war. Er muss neben einem Bußgeld auch mit Punkten in Flensburg rechnen.

Darüber hinaus wurden drei weitere Fahrzeugführer wegen geringfügiger Geschwindigkeitsüberschreitungen mit einer gebührenpflichtigen Verwarnung belegt.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals eindringlich darauf hin, wie wichtig die Einhaltung der Verkehrsregeln für die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer ist. Die Kontrollen werden auch weiterhin regelmäßig durchgeführt, um die Verkehrssicherheit in Augsburg stetig zu verbessern.

2391 – Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Inningen – Bereits am vergangenen Sonntag (21.12.2025) gingen mehrere Personen einen 38-Jährigen in der Tiberiusstraße an. Die Polizei hat drei mutmaßliche Tatverdächtige ermittelt.

Gegen 01.30 Uhr war ein Uber-Fahrer im Bürgermeister-Lutzenberger-Weg unterwegs. Dort schlugen mehrere Personen unvermittelt auf das Fahrzeug ein. Der 38-jährige Fahrer stieg daraufhin aus und es kam zum Streit. Dabei griffen die Personen den Mann massiv körperlich an. Anschließend flüchtete die Gruppe. Der Mann wurde durch den Angriff leicht verletzt.

Nach dem Vorfall bemerkte der 38-Jährige das Fehlen von mehreren hundert Euro Bargeld. Die Polizei wurde alarmiert. Einsatzkräfte leiteten umgehend eine Fahndung ein und nahmen in diesem Zuge mehrere Tatverdächtige im Nahbereich fest. Dabei handelte es sich um drei Männer im Alter von 17 bis 19 Jahren.

Die Polizei ermittelt nun wegen schweren Raubs sowie gefährlicher Körperverletzung. Alle bislang ermittelten Tatverdächtigen besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit, das 38-jährige Opfer die pakistanische Staatsangehörigkeit.

2392 – Polizei ermittelt nach Einbrüchen

Innenstadt – In der Nacht auf Montag (22.12.2025) verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsamen Zugang zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Bauerntanzgäßchen. Der genaue Sach- und Beuteschaden wird derzeit noch ermittelt.

Hochzoll – Im Zeitraum von Freitag (12.12.2025), 14.00 Uhr, bis Montag (22.12.2025), 12.00 Uhr, verschafften sich oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsamen Zugang zu einem Reihenhaus in der Waxensteinstraße. Der genaue Sach- und Beuteschaden wird derzeit noch ermittelt.

Die Polizei ermittelt nun in beiden Fällen wegen Einbruchdiebstahls. Zeugenhinweise hierzu nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Die Polizei hat folgende Tipps, um sich vor Einbrüchen zu schützen:

Informieren Sie Ihre Nachbarn über Ihre Abwesenheit und bieten Sie an gegenseitig "aufzupassen". Bitten Sie Nachbarn den Briefkasten zu leeren und geleerte Mülltonnen zu wegräumen.

Notieren Sie sich Kennzeichen von fremden oder nicht bekannten Personen bzw. Fahrzeugen.

Sprechen Sie unbekannte Personen gezielt an, wen oder was sie suchen, wenn sie sich auffällig für ein Haus interessieren.

Verständigen Sie umgehend den Polizeinotruf 110, wenn jemand auffällig um das Haus schleicht oder das Grundstück betritt.

Wenn möglich, halten Sie die Rollläden untertags geöffnet und nutzen vor Allem in der Dämmerung Zeitschaltuhren.

Hinterlegen Sie keinen Hausschlüssel auf dem Grundstück und verschließen Sie alle Fenster.

Schließen Sie die Türe zweimal ab, anstatt sie nur ins Schloss zu ziehen.

Neben den genannten Tipps, kommt die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle auch zu kostenlosen Beratungsterminen zu Bürgerinnen und Bürgern nach Hause. Dabei werden Lösungen empfohlen, die das Risiko Opfer eines Einbruchs zu werden, minimieren. Ebenso bietet die Polizei in regelmäßigen Abständen Vorträge zum Thema Einbruchsschutz an, zu denen Bürgerinnen und Bürger herzlich eingeladen sind.

Ein Informationsvideo zum Thema Einbruchsschutz finden Sie auf den Social-Media-Kanälen des Polizeipräsidiums Schwaben Nord. Der Link hierzu lautet: https://www.facebook.com/watch/?v=3327387310844814&ref=sharing

Dabei geht Kriminalhauptkommissar Thomas Schuster von der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle auf wesentliche Punkte in Sachen Einbruchschutz ein. Ausführlicher erklärt Thomas Schuster im Podcast "Polcast110" des Polizeipräsidiums Schwaben Nord die Thematik. Dieser ist auf der Homepage der Polizei https://www.polizei.bayern.de/schuetzen-und-vorbeugen/019203/index.html (Staffel 2/Folge1) sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen abrufbar.