MISTELGAU, LKR. BAYREUTH. Unbekannte brachen zwischen dem 15. und 22. Dezember 2025 in ein Einfamilienhaus in der Bayreuther Straße in Mistelgau ein und durchwühlten das Anwesen. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen übernommen und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Die Täter schlugen die Scheibe der Terrassentür ein, verschafften sich so Zutritt zum Gebäude und durchsuchten es offenbar gezielt nach Bargeld und Wertsachen. Aus einer Geldbörse entwendeten sie mehr als hundert Euro Bargeld und flüchteten anschließend unerkannt.

Beamte der Kripo Bayreuth haben die Ermittlungen wegen des Einbruchsdiebstahls aufgenommen. Die Ermittler prüfen einen Tatzusammenhang mit einem Einbruch in Eckersdorf vom 12. Dezember und bitten die Bevölkerung um Mithilfe.

Wer hat im Tatzeitraum von 15. bis 22. Dezember 2025 Verdächtiges in der Bayreuther Straße in Mistelgau beobachtet? Hinweise zur Tat oder möglichen Tätern nimmt die Kriminalpolizei Bayreuth unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 entgegen.