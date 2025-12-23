NÜRNBERG. (1210) Wie mit der Meldung 1159 vom 10.12.2025 berichtet, ermittelt das Fachkommissariat für Raubdelikte der Nürnberger Polizei in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth nach einem Überfall auf ein Geldtransferinstitut. Mithilfe der Videoaufnahmen aus der Filiale fahndet die Polizei nach dem bislang unbekannten Mann.



Am Mittwochmorgen (10.12.2025), gegen 08:35 Uhr, betrat der Tatverdächtige die Filiale der Geldtransferstelle (Western Union) in der Ludwigstraße. Unter Vorhalt einer Pistole erbeutete er Bargeld und ergriff die Flucht. Die bedrohte Angestellte des Geschäfts blieb körperlich unverletzt. Trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen, an denen eine Vielzahl von Polizeibeamten beteiligt war, konnte der Mann nicht mehr angetroffen werden.

Die Nürnberger Kriminalpolizei führte umfangreiche Ermittlungsmaßnahmen durch. Eine Identifizierung des Täters gelang bislang noch nicht. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wenden sich die Ermittler nun an die Öffentlichkeit.

Personenbeschreibung:

männlich

circa 180 – 190 cm groß

25 – 45 Jahre alt

osteuropäisches / kaukasisches Erscheinungsbild

kräftige bis muskulöse Statur

Vollbart ohne Oberlippenbart

bekleidet mit

schwarzer Cappy (Marke: „Armani“)

gelbem Sweatshirt mit Stehkragen und dunklem Reißverschluss im oberen Bereich

schwarzer Winter-Steppjacke (Marke: „The North Face“)

dunkler Hose und dunklen Schuhe (eventuell Sneakers)

weißen Socken

dunkler Unterhose mit breitem türkisfarbenem Gummiband und schwarzer Aufschrift „NIKE“

Der Tatverdächtige trug eine Papiertüte, vermutlich von REWE, bei sich und sprach nur englisch.

Sollten Sie Hinweise zur Identität des Tatverdächtigen oder zu seinem Aufenthaltsort geben können, teilen Sie dies bitte der Polizei unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 mit.



Erstellt durch: Kai Schmidt