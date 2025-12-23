THURNAU, LKR. KULMBACH. Am Montagabend brannte auf dem Pendlerparkplatz Thurnau West ein Transporter vollständig aus. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

Der Fiat Ducato stand seit dem 21. November 2025 auf dem Parkplatz an der Autobahn A70, nachdem ein Motorschaden den Wagen unbrauchbar machte. Nach ersten Zeugenangaben brach das Feuer gegen 19.30 Uhr in der Fahrerkabine aus. Die alarmierte Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen. Trotz der Bemühungen der Einsatzkräfte brannte der Transporter letztlich komplett aus. Der Sachschaden beträgt rund 10.000 Euro.

Beamte der Kriminalpolizei Bayreuth übernahmen die Ermittlungen wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung.

Bei einer eingeleiteten Fahndung fanden die Beamten im Bereich des nahegelegenen Skateparks abgebrannte Feuerwerkskörper, die in Zusammenhang mit dem Brand stehen könnten. Die Ermittler prüfen derzeit, ob es eine Verbindung gibt. Zudem bitten sie um Zeugenhinweise.

Wer am Montagabend, zwischen 19 Uhr und 19.30 Uhr, am Pendlerparkplatz Thurnau West verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Kripo Bayreuth unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 zu melden.