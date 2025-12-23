Hof. Ein Brand in einer Schrebergartenanlage am Lodaweg sorgte für einen Einsatz der Feuerwehr, konnte jedoch rasch unter Kontrolle gebracht werden.

Anwohner meldeten den Brand einer Gartenhütte in der Schrebergartenanlage am Lodaweg. Die Feuerwehr Hof löschte das Feuer und verhinderte ein Übergreifen auf weitere Hütten. An einer benachbarten Laube entstand geringer Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen zur noch ungeklärten Ursache aufgenommen. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf rund 7.000 Euro.

Wer im Zusammenhang mit dem Brand verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder Hinweise zur Entstehung des Feuers geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Hof unter der 09281/704-0 zu melden.