MINDELHEIM / UNTERALLGÄU. Mitte Dezember 2025 stellte das Landratsamt Unterallgäu im Rahmen des hausinternen Controllings Unregelmäßigkeiten in seinem Ausländeramt fest. Es wurden Aufenthaltstitel ohne Prüfung der rechtlichen Voraussetzungen ausgestellt.

Wegen des Verdachts der Bestechlichkeit und der Falschbeurkundung im Amt nahm die KPI Memmingen die strafrechtlichen Ermittlungen gegen eine Mitarbeiterin des Ausländeramts auf. Diese ergaben konkrete Hinweise, dass eine kroatische Verwaltungsangestellte in den Jahren 2021 bis Ende 2023 Aufenthaltstitel erteilt hatte, ohne dass die gesetzlichen Voraussetzungen nach dem Aufenthaltsgesetz dafür vorlagen. Hierfür soll sie Gegenleistungen gefordert haben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Memmingen erging ein Durchsuchungsbeschluss für den Arbeitsplatz und die Wohnung der Angestellten. Auch erließ das Amtsgericht Memmingen antragsgemäß einen Haftbefehl gegen die Tatverdächtige.

Die Kriminalpolizei in Memmingen führte am Montag, den 22.12.2025, die Durchsuchung durch und nahm die Angestellte fest. Der zuständige Ermittlungsrichter bestätigte den Haftbefehl und setzte ihn wegen der aktuellen Gesamtsituation außer Vollzug. Das Landratsamt Unterallgäu hat unmittelbar entsprechende arbeitsrechtliche Maßnahmen ergriffen. Unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Memmingen führt das zuständige Fachkommissariat der KPI Memmingen die weiteren Ermittlungen.

Auf die bis zur rechtskräftigen Verurteilung geltende Unschuldsvermutung wird ausdrücklich hingewiesen. (StA Memmingen / KPI Memmingen)

