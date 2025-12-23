BAD FÜSSING, LKRS. PASSAU. Am Montag, 22.12.2025, gegen 11.55 Uhr, befuhr eine 66-jährige deutsche Staatsbürgerin mit ihrem Pkw Fiat, die St 2117 aus Fahrtrichtung Pocking nach Würding. An der Kreuzung zur St 2110 bog sie nach rechts in Richtung Egglfing ein. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 35-jährigen deutschen Staatsbürgerin, die mit ihrem Pkw auf der bevorrechtigten St 2110 ebenfalls in Richtung Egglfing unterwegs war.

Durch die Wucht des Aufpralls kamen beide Fahrzeug in einer angrenzenden Wiese zum Liegen. Die 66-jährige Fahrzeugführerin wurde bei der Kollision schwer verletzt. Sie war am Unfallort nicht ansprechbar. Sie wurde reanimiert und verstarb am späten Abend in einer Klinik. Die 35-jährige Pkw-Lenkerin erlitt leichte Verletzungen. Sie wurde ebenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 27.000 Euro. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Veröffentlicht: 23.12.2025, 08.15 Uhr