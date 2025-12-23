NEUTRAUBLING, LKR. REGENSBURG. Eine 90-jährige Frau wurde im Zeitraum von September bis Dezember 2025 Opfer eines sogenannten Anlagebetrugs. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Die 90-Jährige aus Neutraubling wurde im September 2025 über eine App auf ihrem Smartphone auf eine Anzeige zu einer Geldanlage aufmerksam. Nachdem sie dort ihre Personalien zur Kontaktaufnahme angegeben hatte, erhielt sie kurz darauf einen Anruf, in dem sie zur Überweisung eines Betrags in Höhe von mehreren hundert Euro auf ein unbekanntes Konto aufgefordert wurde, um eine angebliche Finanzberatung zu erhalten. Die Frau überwies den geforderten Betrag. In der Folge kam es zu weiteren Kontakten mit einer bislang unbekannten männlichen Person, welche vorgab, Finanzgeschäfte zu vermitteln. Der weitere Austausch erfolgte über einen Messenger-Dienst. Über einen längeren Zeitraum wurde die Geschädigte von den unbekannten Tätern zu insgesamt drei Überweisungen im jeweils fünfstelligen Eurobereich gedrängt. Die Überweisungen erfolgten auf drei unterschiedliche Bankkonten. Dabei wurden der Seniorin erhebliche Renditen aus der vermeintlichen Geldanlage in Aussicht gestellt.

Als die 90-Jährige keine weiteren Überweisungen mehr tätigen wollte, einigte man sich auf eine Abholung von weiterem Bargeld. Am 17. Dezember gegen 18 Uhr übergab die Seniorin an der Bayerwaldstraße, Ecke Haidauer Straße, in Neutraubling einen mittleren fünfstelligen Bargeldbetrag an eine bislang unbekannte männliche Person. Der Abholer entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung. Der insgesamt entstandene Vermögensschaden beläuft sich auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag.

Personenbeschreibung des Abholers:

männlich

ca. 25 Jahre alt

schlanke Statur

deutschsprachig mit ausländischem Akzent

südländisches Erscheinungsbild

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg bittet Zeugen, die am 17. Dezember gegen 18 Uhr im Bereich Bayerwaldstraße / Haidauer Straße in Neutraubling verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu der beschriebenen Person geben können, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 zu melden.

Im Zusammenhang mit dieser Betrugsform gibt die Polizei folgende Tipps: