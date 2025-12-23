FALKENBERG/LKR. ROTTAL-INN. Am Montag (22.12.2025) gegen 13:40 Uhr fing ein Stall mit fast 800 Schafen im Gemeindebereich Falkenberg Feuer. Aufgrund des schnellen Handelns des 63-jährigen Eigentümers konnte der Brand durch insgesamt 17 umliegenden Feuerwehren schnell gelöscht werden.

Rund ein dritten des Stalls brannte ab, jedoch konnten fast alle sich in dem Stall befindlichen Schafe durch Einsatz der Rettungskräfte und zahlreichen weiteren Helfern und Nachbarn gerettet werden. Die Brandursache ist derzeit noch unklar, die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Insgesamt wurden fünf Personen mit einer leichten Rauchvergiftung in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden wird auf fast 500.000 Euro geschätzt.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Reiner, Tel. 09421/868-1015

Veröffentlicht: 23.12.2025, 07.58 Uhr