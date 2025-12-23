REGENSBURG. Am Samstagnachmittag, 20. Dezember, kam es am Kugelspielplatz im Bereich des Agnes-Miegel-Wegs in Burgweinting zu einem Raubdelikt zum Nachteil eines 14-jährigen Jugendlichen. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Sachbearbeitung übernommen und führt die weiteren Ermittlungen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wollte der 14-Jährige Iraker am Kugelspielplatz in Burgweinting seine Schuhe verkaufen. Hierzu traf er sich gegen 16:45 Uhr mit drei ihm bekannten Jugendlichen. Im Verlauf des Treffens bedrohte einer der Jugendlichen den 14-Jährigen mit einem Gegenstand und forderte dessen Rucksack, in welchem sich die Schuhe befanden. Ein weiterer Tatverdächtiger ging den 14-Jährigen körperlich an. Anschließend flüchteten die drei Jugendlichen mit dem Rucksack und den Schuhen in einen Linienbus und entfernten sich vom Tatort. Der 14-Jährige blieb unverletzt. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich nach aktuellem Stand um zwei 15-jährige syrische Staatsangehörige sowie einen 15-jährigen irakischen Staatsangehörigen.

Die Kriminalpolizei Regensburg bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall am Samstag, den 20. Dezember, gegen 16:45 Uhr am Kugelspielplatz im Bereich Agnes-Miegel-Weg 8 beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen geben können, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 zu melden.