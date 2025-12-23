BAMBERG. In der Nacht auf Dienstag kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Bamberger Innenstadt zu einer Bedrohungslage.

Am Montag gegen 23.30 Uhr ging über den Notruf die Mitteilung ein, dass ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Straße „Grüner Markt“ weitere Anwohner mit einer Schusswaffe bedrohen soll. Aufgrund dieser Schilderung rückten neben zahlreichen Polizeistreifen aus Bamberg auch Kräfte einer Spezialeinheit aus Mittelfranken zum Einsatzort aus.

Gegen 3 Uhr konnte der 39-jährige Grieche in seiner Wohnung vorläufig festgenommen werden.