THANNHAUSEN. Aus bislang unbekannter Ursache kam es am Montagabend zu einem Brand einer Scheune in Thannhausen. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand die Scheune bereits in Vollbrand. Durch das professionelle Eingreifen der Einsatzkräfte konnten Teile der Scheune samt Inventar gerettet werden. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Krumbach, Balzhausen, Thannhausen, Bayersried, Muttershofen, Memmenhausen, Ziemetshausen und Burg. Die genaue Brandursache ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Schadenshöhe wird auf etwa 60.000 Euro geschätzt. Die ersten kriminalpolizeilichen Ermittlungen wurden vom Kriminaldauerdienst Memmingen aufgenommen. Die weiteren Ermittlungen erfolgen durch die Kriminalpolizeiinspektion Memmingen. (KPI Memmingen)

