MÜNCHBERG, LKR. HOF. Am Montagnachmittag entdeckten Beamte der Polizei Münchberg in einem Waldstück ein zuvor gestohlenes Fahrzeug. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Zwischen Sonntagabend, 16.30 Uhr, und Montagmorgen, 9.30 Uhr, brachen Unbekannte in eine Lagerhalle in der Friedrich-Schoedel-Straße in Münchberg ein. Die Täter entwendeten einen grünen Mercedes AMG E63 im Wert von über 100.000 Euro sowie fünf hochwertige Felgensätze. Im Anschluss flüchteten die Einbrecher unerkannt. An einer Wand in der Lagerhalle fanden die Polizisten Lackspuren des Fahrzeugs, wodurch sie rekonstruieren konnten, dass der Mercedes beim Herausfahren beschädigt worden sein muss.

Gegen 16 Uhr entdeckte eine Streife der Polizei Münchberg das stark beschädigte Fahrzeug in einem Waldstück bei Poppenreuth. Die Täter hatten das Fahrzeug offenbar bei der Flucht zurückgelassen. Für die Bergung des nicht mehr fahrbereiten Mercedes war das Technische Hilfswerk im Einsatz. Der Sachschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt.

Von den Tätern und den entwendeten Felgensätzen im Wert von etwa 40.000 Euro fehlt bislang jede Spur.

Zeugen, die in der Nacht auf Montag verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Friedrich-Schoedel-Straße gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09281/704-0 bei der Kriminalpolizei Hof zu melden.