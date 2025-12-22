NIEDERALTEICH, LKR. DEGGENDORF. Am 20.12.2025 wurde gegen 06.30 Uhr der Brand eines Stalles gemeldet. Dieser griff auch auf das direkt angrenzende Wohnhaus über.

Bei Eintreffen der Feuerwehrkräfte stand der Stall samt Wohnhaus bereits in Vollbrand. Die Löscharbeiten eines Großaufgebotes der umliegenden Feuerwehren dauerten circa zwei Stunden an. Nachlöscharbeiten nahmen aber noch weitere Stunden in Anspruch. Bewohner wurde nicht verletzt. Eine Feuerwehrfrau wurde im Rahmen der Löscharbeiten leicht verletzt. Das Wohnhaus ist derzeit nicht bewohnbar.

Nach derzeitigem Stand entstand aufgrund des Brandes ein geschätzter Sachschaden in Höhe eines mittleren 6-stelligen Eurobetrages. Die Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizeistation Deggendorf übernommen. Derzeit gibt es keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung. Ob ein technischer Defekt brandursächlich ist, ist ebenso Gegenstand der Ermittlungen. Diese dauern an.

Veröffentlicht: 22.12.2025, 14.22 Uhr