STRAUBING. In der Nacht von Freitag auf Samstag (19./20.12.2025) kam es am Gelände eines Autohauses in der Boschstraße zum Diebstahl eines Fahrzeuges. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Ersten Erkenntnissen nach wurde das derzeit nicht zugelassene Fahrzeug der Marke Jeep, Typ Wrangler im Zeitraum von 19.12.2025, 20.00 Uhr, bis 20.12.2025, 09.30 Uhr, vom Geländes des Autohauses auf bislang unbekannte Weise entwendet. Der schwarze Jeep hatte einen Zeitwert eines mittleren 5-stelligen Eurobetrages. Hinweise zu Tätern liegen derzeit nicht vor.

Die Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizeistation Deggendorf übernommen. Diese bittet Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 0991/3896-0 zu melden.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 22.12.2025, 13.40 Uhr