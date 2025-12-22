HIRSCHBACH, LKR. AMBERG-SULZBACH. Bislang unbekannte Täter besprühten an einem Wanderparkplatz mehrere Gegenstände mit politisch motivierten Symbolen und Schriftzügen. Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg ermittelt.

Im Tatzeitraum vom 13. Dezember, 16:00 Uhr, bis 14. Dezember, 12:00 Uhr, beschmierten bislang unbekannte Täter mehrere Gegenstände auf einem Wanderparkplatz mit roter Farbe. Es wurden ein Unterstand, ein Schild und ein Stromverteilerkasten beschädigt. Die Symbole bzw. Schriftzüge sind politisch motiviert und dem rechten Spektrum zuzuordnen.

Das zuständige Fachkommissariat für staatsschutzrechtliche Angelegenheiten der Kriminalpolizei Amberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer hat im genannten Zeitraum im Bereich des Wanderparkplatzes in Hirschbach verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann Hinweise auf mögliche Täter geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Amberg unter der Telefonnummer 09621/890-0 entgegen.