SELB, LKR. WUNSIEDEL. Im Rahmen einer Grenzkontrolle erzielten Beamte der Grenzpolizeiinspektion Selb am Samstagmittag einen hochwertigen Aufgriff auf der Staatsstraße 2179 bei Wildenau.

Die Beamten kontrollierten einen DaimlerChrysler aus dem Zulassungsbezirk Gummersbach, besetzt mit zwei deutschen Staatsangehörigen im Alter von 20 und 18 Jahren. Im Zuge der Kontrolle fanden die Einsatzkräfte fast 20 gefälschte 50-Euro-Banknoten. Die meisten Scheine waren unter dem Beifahrersitz versteckt.

Darüber hinaus stellten die Polizisten pyrotechnische Gegenstände der Kategorie 3 sicher, die zuvor in der Tschechischen Republik erworben und unerlaubt nach Deutschland eingeführt worden waren.

Die Ordnungshüter durchsuchten zuletzt die Wohnungen der beiden jungen Männer. Beim 18-Jährigen stießen sie dabei noch auf Dopingmittel in nicht geringer Menge. Auch davon musste sich der Heranwachsende trennen.

Die Kriminalpolizei Hof hat die weiteren Ermittlungen wegen Falschgelddelikten, Verstößen nach dem Sprengstoffgesetz sowie Verstößen nach dem Anti-Doping-Gesetz übernommen.