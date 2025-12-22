ZEITLARN, REGENSTAUF, LAPPERSDORF, WENZENBACH. Monatelange Ermittlungen der Polizeiinspektion Regenstauf haben sich gelohnt: Die Polizei hat einen 42-jährigen Mann festgenommen, der für mehrere Einbrüche im nördlichen Landkreis von Regensburg verantwortlich sein soll.

Die Polizeiinspektion Regenstauf meldet einen Ermittlungserfolg bei der Einbruchserie in den Gemeinden Zeitlarn, Regenstauf, Lappersdorf und Wenzenbach, welche nicht nur die Anwohner, sondern auch die Ermittler seit mehr als zwei Monaten beschäftigte. Bereits Mitte Oktober gab es den ersten Einbruch. In den darauffolgenden Wochen kam es zu weiteren Einbrüchen in Wertstoffhöfe, Vereinsheime, Imbissbuden und Wohnhäuser.

Der akribischen Ermittlungstätigkeit der Beamten der Polizeiinspektion Regenstauf war es zu verdanken, dass nun ein Tatverdächtiger identifiziert werden konnte. In enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Regensburg wurde beim zuständigen Amtsgericht Regensburg ein Durchsuchungsbeschluss und ein Untersuchungshaftbefehl gegen den 42-jährigen deutschen Landkreisbewohner erwirkt. Am vergangenen Donnerstag, 18. Dezember, schlugen die Ermittler mit einem Aufgebot an Polizeikräften bei dem Tatverdächtigen zu Hause zu. Neben Beweismitteln konnte auch Diebesgut aus verschiedenen Einbrüchen sichergestellt werden.

Der 42-jährige Tatverdächtige wurde noch am selben Tag beim Ermittlungsrichter vorgeführt, der wegen des dringenden Tatverdachts bezüglich zweier Einbrüche die Untersuchungshaft anordnete. Er kam in eine Justizvollzugsanstalt.

Laut Ludwig Hastreiter, Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Regenstauf, waren die umfangreiche und gründliche Ermittlungsarbeit sowie die enge Zusammenarbeit innerhalb der Polizeibehörden ausschlaggebend für den Ermittlungserfolg.

„Durch die Festnahme konnte eine monatelange Verunsicherung in der Bevölkerung beendet werden.“, so Hastreiter.

Die Polizeiinspektion Regenstauf will nun auch die letzten offenen Fragen klären. Ein möglicher Zusammenhang zu den weiteren Einbrüchen ist Gegenstand der Ermittlungen.