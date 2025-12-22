WALLERSDORF, LKR. DINGOLFING-LANDAU. Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Landau a.d.Isar sind am Sonntag, 21.12.2025, kurz nach Mitternacht zu einem Streit verständigt worden, bei dem eine 39-Jährige tödlich verletzt wurde. Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut hat zusammen mit der Staatsanwaltschaft Landshut die Ermittlungen übernommen.

Nach dem Stand der bisherigen Ermittlungen soll es zunächst zu einem Streit unter Eheleuten gekommen sein, in dessen Verlauf ein 44-jähriger Deutscher seine 39-jährige deutsche Ehefrau wohl mit einem Küchenmesser attackierte und dabei tödlich verletzte. Der Mann konnte von Einsatzkräften noch am Tatort widerstandslos festgenommen werden, er blieb unverletzt.

Die von der Staatsanwaltschaft Landshut angeordnete Obduktion fand noch am Sonntag statt. Dabei wurde in einem vorläufigen Ergebnis festgestellt, dass die 39-Jährige durch mehrere Stichverletzungen verstarb.

Bei einer Vorführung am zuständigen Amtsgericht in Landshut wurde heute (22.12.2025) der von der Staatsanwaltschaft Landshut beantragte Haftbefehl wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts erlassen. Der 44-Jährige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen von Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft insbesondere zum Motiv und Hintergrund der Tat dauern weiterhin an.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Reiner, Tel. 09421/868-1015

Veröffentlicht: 22.12.2025, 14.15 Uhr