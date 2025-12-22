HOF. Aus bislang unklarer Ursache kam es am Montagmittag zu einem Wohnungsbrand in Hof. Ein Mann erlitt dabei schwere Verletzungen.

Gegen 11.30 Uhr zog dichter Brandrauch aus dem Untergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Lindenstraße. Die alarmierten Kräfte der Feuerwehr betraten das Anwesen und bargen einen Mann aus der komplett verrauchten Wohnung. Mit lebensbedrohlichen Verbrennungen kam er in ein Krankenhaus.

Feuerwehrkräfte löschten den Brand in der Wohnung. Weitere Personen wurden nicht verletzt.

Zur Brandursache und zur Schadenshöhe sind derzeit noch keine Angaben möglich.

Die Kriminalpolizei Hof übernahm die Ermittlungen vor Ort.