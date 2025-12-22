STRAUBING. Am 20.12.2025 wurde um kurz nach 05.00 Uhr ein Brand einer Werkstatt im Steinweg gemeldet. Dieser griff auch auf eine angrenzende Halle über. Personen wurden nicht verletzt.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Werkstatt bereits in Vollbrand. Die angrenzende Halle wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Kurz nach 06.00 Uhr konnte das Feuer gelöscht werden, die Nachlöscharbeiten dauerten aber noch an. Personen wurden nicht verletzt.

Die Schadenshöhe lässt sich derzeit noch nicht genau beziffern, beträgt aber mindestens einen 6-stelligen Eurobetrag. Die Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizeiinspektion Straubing übernommen. In diese ist auch ein Brandsachverständiger des Bayerischen Landeskriminalamt zur Ermittlung der Brandursache mit eingebunden. Die Ermittlungen werden in alle Richtungen geführt. Eine Aussage zur Brandursache kann derzeit noch nicht getroffen werden.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 22.12.2025, 12.13 Uhr