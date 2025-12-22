HOF. Am Sonntagabend kam es im Bereich der Sportanlage am Bahnhof Neuhof zu einem mutmaßlichen Raubdelikt zwischen Jugendlichen. Die Polizei ermittelt und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen trafen gegen 18.15 Uhr zwei Jugendgruppen aufeinander. Ein 15-jähriger Deutscher wurde dann von einer Gruppe Gleichaltriger zunächst angepöbelt und geschubst. Im weiteren Verlauf packte einer der Jugendlichen den Geschädigten am Kragen, während ein weiterer Täter in dessen Jackentasche griff und die Geldbörse entwendete. Anschließend kam es zu einem Gerangel, bei dem der 15-Jährige leicht Verletzungen erlitt.

Nach der Tat flüchtete eine Gruppe zu Fuß in Richtung Schützenweg. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung kontrollierten Beamte der Hofer Polizei bereits zwei Jugendliche. Ob die 14 und 15 Jahre alten Jugendlichen mit nigerianischer und deutscher Staatsangehörigkeit an der Tat beteiligt waren, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Identität von bis zu drei weiteren Personen ist bislang noch unklar.

Die Kriminalpolizei Hof ermittelt wegen eines Raubdelikts und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Wer den Vorfall am Sonntagabend im Bereich der Sportanlage am Bahnhof Neuhof in der Nailaer Straße beobachtet hat oder Angaben zu den flüchtigen Jugendlichen machen kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Hof unter der Tel.-Nr. 09281/704-0 zu melden.