AMBERG. Polizeivizepräsident Robert Fuchs besuchte am 19.12.2025 die Polizeiinspektion Amberg und beglückwünschte Herrn Ersten Polizeihauptkommissar Reiner Wiedenbauer zum neuen stellvertretenden Leiter der Kriminalpolizeiinspektion Amberg und Herrn Polizeirat Bernd Groß zum neuen stellvertretenden Leiter der Polizeiinspektion Amberg.

Der 55-jährige Reiner Wiedenbauer folgt auf Ersten Kriminalhauptkommissar Peter Krämer und übernimmt zugleich die verantwortungsvolle Position als Leiter des Sachbereichs Einsatz. Reiner Wiederbauer war zuletzt Dienststellenleiter bei der Polizeiinspektion Schwandorf. Peter Krämer war seit dem 01. August 2020 der stellvertretende Leiter der Kriminalpolizeiinspektion Amberg und tritt mit Ablauf Dezember 2025 in den wohlverdienten Ruhestand ein.

Bernd Groß wechselte bereits im Oktober 2025 zur Polizeiinspektion Amberg und übernahm seinen neuen Aufgabenbereich als Verfügungsgruppenleiter und stellvertretender Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Amberg von Polizeioberrat Günther Grießhammer, der dieses Amt die letzten fünf Jahre innehatte und ebenfalls zum Jahresende aus dem aktiven Dienst ausscheiden wird und in den Ruhestand wechselt. Der 43-jährige Bernd Groß war zuletzt im Polizeipräsidium Mittelfranken tätig.

Am Freitag, 19. Dezember 2025, führte Polizeivizepräsident Robert Fuchs Reiner Wiedenbauer und Bernd Gruß offiziell im Rahmen einer polizeiinternen Feierstunde in ihr jeweiliges neues Amt ein.

Aufgrund ihrer jahrelangen Erfahrungen in den verschiedensten Bereichen der Bayerischen Polizei bringen sowohl Reiner Wiedenbauer als auch Bernd Groß die besten Voraussetzungen für ihre neuen Funktionen mit.

Kriminalpolizeiinspektion Amberg

Vita EPHK Wiedenbauer:

Reiner Wiedenbauer begann im März 1988 seine Ausbildung in der 2. Qualifikationsebene bei der Bayerischen Polizei in Eichstätt. Nach der Ausbildung war er rund zweieinhalb Jahre bei der Polizeiinspektion Flughafen in München und fast neun Jahre Streifenbeamter bei der Polizeiinspektion Nürnberg Ost. Im September 2003 wurde er zu seiner Heimatdienststelle, der Polizeiinspektion Amberg versetzt. Ab März 2004 absolvierte Wiedenbauer sein Studium an der Hochschule für den öffentlichen Dienst - Fachbereich Polizei - in Sulzbach-Rosenberg, schaffte so den Aufstieg in die 3. Qualifikationsebene und kehrte als Dienstgruppenleiter zur Polizeiinspektion Amberg zurück. Im Rahmen der Führungskräfteauswahl nahm Wiedenbauer verschiedene Aufgaben war – unter anderem in der Einsatzzentrale der damaligen Polizeidirektion Amberg und im Polizeipräsidium Oberpfalz. Von September 2010 bis April 2017 kehrte er wieder zur Polizeiinspektion Amberg zurück, war während dieser Zeit jedoch auch für dreieinhalb Jahre als stellvertretender Dienststellenleiter zur Polizeiinspektion Nabburg abgeordnet. Im Mai 2017 wurde Wiedenbauer bei der Kriminalpolizeiinspektion Amberg zum stellvertretenden Leiter des Kommissariats 2 – Eigentumskriminalität - und im April 2022 zu dessen Leiter bestellt. Zum 01. November 2023 übernahm Wiedenbauer die Leitung der Polizeiinspektion Schwandorf, welche er bis zuletzt ausübte. Wiedenbauer ist verheiratet, hat zwei erwachsene Kinder und wohnt im Landkreis Amberg-Sulzbach.

Vita EKHK Krämer:

Peter Krämer begann im März 1985 seine Ausbildung im damaligen mittleren Polizeivollzugsdienst bei der Bereitschaftspolizei in Würzburg. Die ersten Dienstjahre waren als Angehöriger der Einsatzhundertschaft der Bereitschaftspolizei besonders durch Einsätze am Bauzaun der geplanten Wiederaufbereitungsanlage in Wackersdorf geprägt. Im Jahr 1990 wurde Krämer zum Polizeipräsidium Niederbayern / Oberpfalz versetzt und verrichtete seinen Streifendienst bei den Einsatzzügen in Regensburg und Amberg. 1995 erfolgte der Wechsel zur Zivilen Einsatzgruppe der damaligen Polizeidirektion Amberg. Von 2002 bis 2004 absolvierte Krämer sein Studium für den gehobenen Dienst (jetzt 3. QE) an der Hochschule für den öffentlichen Dienst - Fachbereich Polizei in Sulzbach-Rosenberg. Als junger Kommissar ging es für ihn zur Polizeiinspektion nach Amberg. Hier wurde er für ein Jahr als stellvertretender Dienstgruppenleiter im Schichtdienst verwendet. Danach folgt im Jahr 2005 der Wechsel zur Kriminalpolizeiinspektion Amberg, wo er als Sachbearbeiter im Bereich Eigentumsdelikte tätig war.

Ab 2006 war Krämer dann Pressesprecher der Polizeidirektion Amberg bis zu deren Auflösung im Jahr 2009. Danach wechselte er zur Polizeiinspektion Amberg, übernahm den Sachbereich Einsatz und war weiterhin für die Pressearbeit in Amberg und in Teilen des Landkreises Amberg-Sulzbach zuständig. 2016 wechselte er im Rahmen des Personalauswahlverfahrens für ein halbes Jahr zur Kriminalpolizeiinspektion nach Weiden und für ein weiteres halbes Jahr ins Polizeipräsidium nach Regensburg, wo er im Sachgebiet für Kriminalitätsbekämpfung eingesetzt war. Ab 2017 war er als stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Sulzbach-Rosenberg tätig. Zum 01.08.2020 erfolgte die Versetzung zur Kriminalpolizeiinspektion Amberg und Krämer übernahm die stellvertretende Leitung der Dienststelle. Mit Ablauf Dezember 2025 tritt dieser in den Ruhestand ein. Krämer ist verheiratet, hat zwei erwachsene Kinder und wohnt in Amberg.

Polizeiinspektion Amberg

Vita Bernd Groß

09/2004 - 02/2007 Einstellung und Ausbildung II. BPA Eichstätt (2. QE)

03/2007 - 02/2009 IV. BPA Nürnberg, 13. BPH E (Beamter Einsatzhundertschaft)

03/2009 - 02-2011 PP Schwaben Süd - PI Memmingen (Wach- und Streifenbeamter)

03/2011 - 07/2016 PP Mittelfranken - PI Nürnberg-Ost (Wach- und Streifenbeamter)

08/2016 - 07.2018 HföD, Studienort Sulzbach-Rosenberg - Aufstieg 3. QE

08/2018 - 10-2020 PP Mittelfranken - PI Nürnberg-Ost (stellv. DGL, DGL, SbE)

11/2020 - 04/2021 PP Mittelfranken - KFD 1 - K 13 (Sachbearbeiter)

05/2021 - 10 2021 PP Mittelfranken - PI Nürnberg-Mitte (DGL)

11/2021 - 04/2022 PP Mittelfranken (SG E 3 - Sachbearbeiter)

05/2022 - 10/2022 PP Mittelfranken - PI Gunzenhausen (Dienststellenleiter)

11/2022 - 01/2023 PP Mittelfranken - (SG P3 Dienstaufsicht - Sachbearbeiter)

02/2023 - 04/2023 PP Mittelfranken - (SG E2 Sachbearbeiter)

05/2023 - 10/2023 PP Mittelfranken - (Präsidialbüro/Pressesprecher)

10/2023 - 09/2025 DHPol, Studienort Fürstenfeldbruck und Münster - Aufstieg 4. QE

Vita Günter Grießhammer

10/1981 - 02/1982 PI Hof a.d.S. (Polizeipraktikant)

03/1982 – 02/1985 Einstellung u. Ausbildung III. BPA Würzburg/IV. BPA Nürnberg (2. QE)

03/1985 – 11/1987 IV. BPA Nürnberg, 15 BPH E (Beamter Einsatzhundertschaft)

11/1987 – 08/1988 IV. BPA Nürnberg, 16. BPStbH (Beamter Einsatz-/Stabshundertschaft)

09/1988 – 08/1989 VPI Schwabach/Einsatzzug (Gruppenbeamter)

09/1989 – 11/1992 PI Schwabach (Wach- und Streifenbeamter)

12/1989 - 08/1997 PD Schwabach/ZEG (Beamter Zivile Einsatzgruppe)

09/1997 – 08/1999 HföD, Studienort Sulzbach-Rosenberg - Aufstieg 3. QE

09/1999 - 04/2010 VPI Feucht/FKG (Leiter Fahndungskontrollgruppe)

05/2010 – 05/2013 KPI Amberg/K2 (stv. K-Leiter)

06/2013 – 11/2013 VPI Weiden (VGL i.R. Führungskräfteauswahl)

12/2013 - 05/2014 PP OPF/SG E3 (Sachbearbeiter E3 i.R. Führungskräfteauswahl)

06/2014 – 03/2017 KPI Amberg (stv. K-Leiter K2)

04/2017 - 01/2020 KPI Amberg (Leiter K8/KDD, zgl. Abwesenheitsvertreter KPI-Leiter)

02/2020 - 04/2020 KPI Amberg (Leiter SbE, zgl. Abwesenheitsvertreter KPI-Leiter)

05/2020 - 12/2025 PI Amberg (LVG/stv. Leiter PI Amberg)

ab 01/2026 Ruhestand