LANDKREISE ALTÖTTING, MÜHLDORF AM INN UND TRAUNSTEIN. In den vergangenen Wochen haben die Zentrale Einsatzdienste (ZED) Traunstein – unter Leitung der Zivilen Einsatzgruppe und des Einsatzzugs Traunstein – gemeinsam mit den Polizeidienststellen in Altötting, Mühldorf am Inn und Traunstein sowie den Kriminalpolizeidienststellen Mühldorf am Inn und Traunstein ein abgestimmtes Maßnahmenpaket zur Bekämpfung verbotener Prostitution umgesetzt und bei Kontrollen etliche Verstöße festgestellt.

Die Einsätze zielten darauf ab, gefährdete Personen zu schützen, illegale Strukturen in den Landkreisen Altötting, Mühldorf am Inn und Traunstein aufzudecken und Verstöße konsequent zu verfolgen.

Im Rahmen zahlreicher Schwerpunktkontrollen überprüften die Einsatzkräfte Örtlichkeiten, die zuvor im Fokus polizeilicher Ermittlungen standen. Dabei konnten diverse straf- und ordnungsrechtlich relevante Verstöße festgestellt werden. Gegen mehrere Personen wurden Anzeigen nach einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen erstattet. Zudem führten die eingesetzten Beamteninnen und Beamten Gespräche vor Ort und stellten sicher, dass Hinweise auf Ausbeutung oder Zwang unverzüglich geprüft wurden.

Die Polizei zieht nach der Schwerpunktaktion ein positives Fazit. Sie wird die konsequente Bekämpfung der verbotenen Prostitution fortsetzen und weiterhin eng mit den zuständigen Fachstellen zusammenarbeiten.