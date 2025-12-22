BAD REICHENHALL, LKR. BERCHTESGADENER LAND. Eine Seniorin wurde am Freitagabend, den 19. Dezember 2025, als vermisst gemeldet. Nachdem die Dame im Grabenbach aufgefunden wurde, verstarb sie kurze Zeit darauf. Die Kriminalpolizei Traunstein übernahm die Ermittlungen in dieser Sache.

Angehörige meldeten am Freitag (19. Dezember 2025), gegen 18.15 Uhr eine 75-jährige Frau aus Bad Reichenhall als vermisst. Aufgrund des vorliegenden Sachverhalts konnte davon ausgegangen werden, dass sich die Dame in einer hilflosen Lage befinden könnte. Im Rahmen der Suchmaßnahmen fanden Einsatzkräfte der Zentralen Einsatzdienste (ZED) Traunreut die Dame gegen 21.45 Uhr im Wasser des Grabenbachs.

Durch hinzugerufene Kräfte des Rettungsdienstes wurde die stark unterkühlte Frau in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht, wo sie auf Grund ihrer Verletzungen am späten Abend dieses Tages verstarb.

Unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein übernahm der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein die Ermittlungen in dieser Sache.

Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen den Ermittlern nicht vor. Vielmehr geht die Kriminalpolizei von einem tragischen Unglücksfall aus.