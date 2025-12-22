HOF. Am Sonntagnachmittag kam es in der Eppenreuther Straße zu einem Brandfall in einem Hinterhof einer dortigen Kfz-Werkstatt. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen zur bislang unklaren Brandursache übernommen.

Eine Anwohnerin verständigte über die Integrierte Leitstelle die Feuerwehr, nachdem in dem Hinterhof ein Pkw in Brand geraten war. Der betroffene BMW E30 brannte vollständig aus. Durch die starke Hitzeentwicklung wurden zudem ein daneben abgestellter Roller zerstört sowie ein Balkenmäher beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt.

Die Kripo Hof hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.



Personen, die am Sonntagnachmittag im Bereich der Eppenreuther Straße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu dem Brand geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Hof unter der Tel.-Nr. 09281/704-0 zu melden.