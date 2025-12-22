MITTELFRANKEN. (1206) Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken wünscht allen Leserinnen und Lesern unserer Pressemeldungen besinnliche und friedvolle Weihnachtstage sowie einen guten Rutsch ins Jahr 2026.



Über den Jahreswechsel hinweg ist die Pressestelle wie folgt unter der gewohnten Rufnummer erreichbar:

Freitag, 26.12.2025 von 11:00 Uhr bis 14:00 Uhr

Montag, 29.12.2025 von 07:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Dienstag, 30.12.2025 von 07:00 Uhr bis 15:00 Uhr

Donnerstag, 01.01.2026 von 11:00 Uhr bis 14:00 Uhr

Freitag, 02.01.2026 von 07:00 Uhr bis 15:00 Uhr

Sonntag, 04.01.2026 von 11:00 Uhr bis 14:00 Uhr

Montag, 05.01.2026 von 07:00 Uhr bis 15:00 Uhr

Dienstag, 06.01.2026 (nicht besetzt)

Erstellt durch: Janine Mendel