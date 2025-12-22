LANDSHUT. Nach dem Brand eines Wohnhauses am Freitag (19.12.2025) waren Ermittler der Kriminalpolizeiinspektion Landshut noch am selben Tag vor Ort.

Nach den bislang vorliegenden Erkenntnissen sind keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung vorhanden. Die Ermittlungen dauern an. Der entstandene Sachschaden beläuft sich polizeilichen Schätzungen zufolge auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Reiner, Tel. 09421/868-1015

Veröffentlicht: 22.12.2025, 10.10 Uhr