BAB A 6 PLEYSTEIN, LKR. NEUSTADT A.D. WALDNAAB. Bei einer Kontrolle im Rahmen der Schleierfahndung an der A 6 bei Pleystein wurden mehrere zehntausend Euro in einem Schmuggelversteck in einem polnischen PKW sichergestellt. Der 50-jährige Tatverdächtige wurde festgenommen. Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. ermittelt.

Am Samstagnachmittag, 13. Dezember, kontrollierten Beamte der Grenzpolizeiinspektion Waidhaus einen zur Fahndung ausgeschriebenen PKW. Der 50-jährige ukrainische Fahrzeugführer verhielt sich dabei sehr auffällig und verstrickte sich in Ungereimtheiten. Das Auto wurde zur Grenzpolizeiinspektion Waidhaus gebracht und dort umfassend untersucht. Dabei fanden die Beamten ein professionelles Schmuggelversteck. In diesem befand sich Bargeld im Wert von rund 80.000 Euro. Da der Mann keinen Nachweis über die Herkunft des Geldes führen konnte bzw. wollte, ermittelt die KPI Weiden i.d.OPf. nun in einem Strafverfahren der Geldwäsche.

Der 50-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Weiden i.d.OPf. wurde er einem Haftrichter am Amtsgericht Weiden i.d.OPf. vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen des Verdachts der Geldwäsche. Der Ukrainer kam in eine Justizvollzugsanstalt.