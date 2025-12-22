München, Ehekirchen – Ein Geldautomat der Sparkasse Altbayern-Filiale wurde am frühen Montagmorgen in Ehekirchen, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen (Oberbayern), Ziel von Geldautomatensprengern.

In der Nacht auf Montag, den 22. Dezember 2025, gegen 04:10 Uhr, wurde ein Geldausgabeautomat der Sparkasse Altbayern, Neuburger Straße 16, 86676 Ehekirchen, mit Sprengstoff gesprengt. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich um mehrere unbekannte Täter, welche nach der Tat in einem roten Alfa Romeo, Stelvio Quadrifoglio, mit Panoramadach, zur Tatzeit mit deutschen Kennzeichen bestückt in südliche Richtung (Staatsstraße 2035) flüchteten. Die Bankfiliale befindet sich in einem Geschäftsgebäude. Verletzt wurde bei der Tat, nach aktuellem Sachstand, niemand.

Im Zuge kriminalpolizeilicher Sofortmaßnahmen nach der Sprengung gelang es, das tatverdächtige Fahrzeug im Bereich 86672 Thierhaupten (Landkreis Augsburg) zu lokalisieren und vier Tatverdächtige vor Ort durch ein Spezialeinsatzkommando (SEK) festzunehmen.

Das Bayerische Landeskriminalamt (BLKA) hat die Ermittlungen übernommen. Es wird nachberichtet.