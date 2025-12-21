EGGOLSHEIM, LKR. FORCHHEIM. Zahlreiche Menschen versammelten sich am Sonntag in Eggolsheim. Anlass war eine politische Veranstaltung in der Eggerbach-Halle.

Am Sonntag brachten circa eintausend Teilnehmer ihren Protest gegen den Bezirksparteitag der AfD zum Ausdruck. Die Versammlungen fanden zeitgleich zum Parteitag im Umfeld der Eggerbach-Halle statt. Beteiligt waren unter anderem das Bündnis „Bunt statt Braun e.V.“, „Widersetzen Bamberg“, „Die Linke“ sowie weitere Organisationen. Am Bezirksparteitag der AfD in der Eggerbach-Halle nahmen zirka neunzig Personen teil

Einsatzkräften des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Bayerischen Bereitschaftspolizei gewährleisteten den störungsfreien Verlauf der Versammlungen. In wenigen Fällen stellten die Einsatzkräfte die Identitäten einzelner Personen fest und sprachen Platzverweise aus. Insgesamt verlief der Einsatz friedlich.