KARLSTADT, OT LAUDENBACH, LKR. MAIN-SPESSART. Seit Samstagabend wird eine 15-jährige Jugendliche vermisst. Die Polizei Karlstadt sucht zur Stunde nach ihr und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Die 15-jährige Anika Hofmann verließ am Samstaq, gegen 11:00 Uhr, ihre Jugendeinrichtung "Am Steinernen Bild" und kehrte zum vereinbarten Zeitpunkt um 21:00 Uhr nicht mehr zurück. Seitdem ist sie auch nicht mehr telefonisch erreichbar. Etwaige Anlaufadressen sind derzeit nicht bekannt. Hinweise auf eine Straftat liegen nicht vor.

Angaben zur aktuellen Kleidung liegen, abgesehen von einer schwarzen Jacke, nicht vor. Sie führt einen schwarzen Rucksack mit sich. Die Polizei Karlstadt hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Karlstadt unter Tel. 09353/9741-0 entgegen.