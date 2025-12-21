SPEICHERSDORF, LKR. BAYREUTH. Am Freitag verletzte eine 14-Jährige mit einem Messer eine 13- und eine 15-jährige Schülerin. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen übernommen.

Auf dem Heimweg von der Schule traf die 14-Jährige auf die beiden anderen Mädchen. In der Folge kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den drei Schülerinnen, bei der die 14-Jährige ein mitgeführtes Küchenmesser zog und einsetzte. Die 13- und die 15-Jährige erlitten dabei jeweils leichte Verletzungen in Form von oberflächlichen Schnittwunden im Gesichts- und Halsbereich. Beide mussten anschließend medizinisch versorgt werden.

Nachdem die Jugendlichen ihren Eltern von dem Vorfall berichtet hatten, nahmen Beamte der Polizeiinspektion Bayreuth-Land gemeinsam mit der Kriminalpolizei Bayreuth den Sachverhalt auf.

Alle drei Mädchen sind deutsche Staatsangehörige und kannten sich bereits vor der Auseinandersetzung.

Bei der 14-Jährigen führten die Polizisten im Beisein ihrer Erziehungsberechtigten ein sogenanntes Gefährdergespräch durch. Sie muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung strafrechtlich verantworten.