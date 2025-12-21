WALLERSDORF, LKR. DINGOLFING-LANDAU. Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Landau a.d.Isar sind am Sonntag, 21.12.2025, kurz nach Mitternacht, nach Wallersdorf verständigt worden.

Nach dem Stand der bisherigen Ermittlungen soll es zunächst zu einem Streit unter Eheleuten gekommen sein, in dessen Verlauf ein 44-jähriger Deutscher seine 39-jährige deutsche Ehefrau mit einem Messer attackierte und dabei tödlich verletzte.

Der Mann konnte von Einsatzkräften noch am Tatort widerstandslos festgenommen werden. Die Kinder des Ehepaares blieben unverletzt, sie wurden von einem hinzugezogenen Kriseninterventionsteam (KIT) betreut und sind zwischenzeitlich in die Obhut des Jugendamtes übergeben worden.

Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut hat noch in der Nacht die Ermittlungen am Tatort übernommen. Zu den Umständen der Tat sowie dem Motiv können zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden. Über die Haftfrage wird im Laufe des morgigen Tages (Montag, 22.12.2025) entschieden. Unter der Leitung der Feuerwehr Wallersdorf waren zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr beteiligt.

Veröffentlicht: 21.12.2025, 12.45 Uhr