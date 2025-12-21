BAMBERG. Ein 46-Jähriger versuchte am Freitag Falschgeld bei einer Bank einzuzahlen. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen.

Am Freitagnachmittag versuchte ein 46-jähriger Syrer bei einer Bank am Schönleinsplatz zwei gefälschte 500 Euro Scheine auf sein Bankkonto einzuzahlen. Der Angestellten fiel jedoch sofort auf, dass es sich bei den Banknoten um Falschgeld handelte und verständigte die Polizei. Als die Beamten eintrafen war der 46-Jährige jedoch bereits verschwunden.

Im Rahmen der anschließenden Fahndung konnte der Flüchtige in seiner Wohnung angetroffen werden. Bei der darauffolgenden Wohnungsdurchsuchung entdeckten die Beamten einen weiteren gefälschten 100 Euro Schein.