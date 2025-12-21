NÜRNBERG. (1204) Drei Männer stehen im Verdacht, in der Nacht zum Samstag (20.12.2025) die Scheibe von zwei in der Nürnberger Innenstadt geparkten Autos eingeschlagen und daraus Gegenstände entwendet zu haben. Bei der Festnahme wurden drei Polizeibeamte verletzt. Die Kriminalpolizei Nürnberg bittet um Zeugenhinweise.



Eine aufmerksame Passantin beobachtete gegen 01:45 Uhr auf einem Parkplatz im Spittlertorgraben drei männliche Personen, die die Seitenscheibe eines geparkten Pkw zertrümmerten und augenscheinlich das Fahrzeug durchwühlten. Anschließend stiegen die Männer in ein Taxi ein. Die Zeugin wählte daraufhin den Polizeinotruf und teilte ihre Beobachtungen mit.

Als alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte das besagte Taxi unmittelbar nach Fahrtantritt anhielten, flüchtete das Trio zu Fuß in unterschiedliche Richtungen. Alle drei Männer konnten durch die Polizeistreifen festgenommen werden. Hierbei leisteten die drei mutmaßlichen Pkw-Aufbrecher Widerstand, sodass sich zwei Beamte leichte Verletzungen zuzogen. Ein dritter Polizist musste aufgrund einer Schulterverletzung in ein Krankenhaus gebracht werden und war nicht mehr dienstfähig.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 20-jährigen Algerier sowie einen 18-jährigen und einen 19-jährigen Marokkaner.

In dem Taxi fanden die Beamten neben Aufbruchswerkzeug auch eine Handtasche. Diese konnte einem Pkw-Aufbruch in der Bahnhofstraße zugeordnet werden, welcher unmittelbar zuvor zur Anzeige gebracht wurde.

Da sich die Festgenommenen auch im Anschluss der polizeilichen Maßnahmen nicht mehr beruhigten und aggressiv verhielten, nahmen die Polizisten die Männer in Gewahrsam. Der 19-Jährige Marokkaner führte zudem eine geringe Menge Kokain mit sich und muss sich wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz strafrechtlich verantworten.

Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Nürnberg hat die Sachbearbeitung übernommen. Gegenstand der Ermittlungen ist nun, ob die Pkw-Aufbrecher auch für weitere Taten in Betracht kommen. Die Polizei ist hierbei auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen. Zeugen, welche im Zusammenhang mit den Diebstählen aus geparkten Fahrzeugen verdächtige Personen bemerkt haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Erstellt durch: Gloria Güßbacher