NÜRNBERG. (1203) Am Samstagabend (20.12.2025) trat ein 39-jähriger Mann mehreren Jugendlichen in schamverletzender Weise in der U-Bahn am Plärrer in Nürnberg gegenüber. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen fest.



Gegen 22:00 Uhr saßen mehrere Jugendliche in der U-Bahn U1 in Fahrtrichtung Fürth Hardhöhe. Als die U-Bahn für mehrere Minuten am Bahnhof Plärrer anhielt, stellte sich ein zunächst unbekannter Mann unmittelbar zu den Jugendlichen und zeigte sich diesen in unsittlicher Weise. Fahrgäste, die auf das Geschehen aufmerksam wurden, brachten den Mann aus der U-Bahn und verständigten die Polizei.

Eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte konnte den 39-jährigen deutsch-ukrainischen Staatsangehörigen im U-Bahnhof Plärrer antreffen und festnehmen.

Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 39-Jährigen einen Wert von über 2 Promille. Zudem fiel ein durchgeführter Drogentest positiv aus. Er muss sich nun wegen der Vornahme exhibitionistischer Handlungen in einem Strafverfahren verantworten.

