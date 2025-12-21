SCHWABACH. (1202) In der Nacht zum Freitag (18.12.2025) brachen Unbekannte in ein Autohaus in Schwabach ein und entwendeten aus dem Verkaufsraum Bargeld. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.



Unbekannte Personen verschafften sich gegen 05:00 Uhr gewaltsam Zugang zu einem Autohandel in der Nördlichen Ringstraße. Im Innenraum öffneten sie eine Kasse und entwendeten daraus Bargeld.

Der Sachschaden beläuft sich auf circa 200 Euro.

Die Kriminalpolizei führte am Tatort eine Spurensicherung durch. Das zuständige Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Beamten bitten Zeugen, denen in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.



