NÜRNBERG. (1200) Am Samstagnachmittag (20.12.2025) fanden in der Nürnberger Innenstadt mehrere Versammlungen statt. Zahlreiche Polizeibeamte waren im Einsatz, um das unmittelbare Aufeinandertreffen der unterschiedlichen politischen Lager zu verhindern.



Zur Kundgebung mit dem Titel „Gedenken an die Magdeburger Opfer deutschen Politik- und Behördenversagens“ sammelten sich ab 14:45 Uhr rund 50 Teilnehmer am Kornmarkt zur Auftaktkundgebung. Zeitgleich formierten sich in der Nähe sechs Gegenproteste ("Wir bleiben laut! Mit Körper, Geist & Seele gegen den Faschismus", "Vor Gott sind alle Menschen gleich!", „Musiker*innen gegen Nazis“, "Mit Glöckchen und Pfeifen gegen das Team Menschenrechte", "Mahnwache gegen die Demo vom Team Menschenrechte", „Nürnberg nazifrei“), an denen in der Spitze bis zu 200 Personen teilnahmen. Vor Ort setzte die Polizei Sperrgitter ein, um die Teilnehmer der opponierenden Versammlungen voneinander zu trennen.

Gegen 15:45 Uhr formierten sich die Teilnehmer der erstgenannten Versammlung zu einem Demonstrationszug, welcher sich auf der angemeldeten Wegstrecke durch die Nürnberger Innenstadt bewegte. Ein Großteil der Gegendemonstranten beteiligte sich ebenfalls an einem angemeldeten Aufzug.

Einige Teilnehmer des Gegenprotests versuchten wiederholt, auf die Aufzugsstrecke zu gelangen. Um dies zu verhindern, mussten die Einsatzkräfte teilweise unmittelbaren Zwang anwenden. Auch versuchten Gegendemonstranten wiederholt, den Aufzug zu blockieren, indem sie sich auf dem Boden niederließen und sich an den Händen festhielten. Diese Blockadeaktionen konnten umlaufen werden.

Gegen 15:00 Uhr seilten sich zwei Gegendemonstrantinnen mit Seilen von der Kaiserburg ab, stellten sich auf den Sandstein vor der Burgmauer und hielten einen Banner mit politischen Parolen. Den Aufforderungen durch die Polizei kamen die Demonstrantinnen nicht nach, sodass sie gegen 17:00 Uhr mithilfe einer Drehleiter der Feuerwehr heruntergebracht wurden. Die beiden Frauen müssen sich nun wegen eines Verstoßes nach dem Versammlungsgesetz sowie Hausfriedensbruchs verantworten.

Nachdem die Aufzüge zum Kornmarkt zurückgekehrt waren, wurden die Versammlungen nach einer Abschlusskundgebung gegen 18:00 Uhr beendet.

Weitere Verstöße im Zusammenhang mit dem Versammlungsgeschehen werden im Nachgang durch die Kriminalpolizei Nürnberg geprüft.

Unter der Leitung der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte waren Kräfte der Polizeiinspektion Zentrale Einsatzdienste Mittelfranken, der Bayerischen Bereitschaftspolizei, der Nürnberger Verkehrspolizei sowie der Kriminalpolizei Nürnberg im Einsatz.

