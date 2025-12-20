66-Jähriger vermisst - Wer kann Hinweise geben?

BAD KÖNIGSHOFEN I GRABFELD, LKR. RHÖN-GRABFELD. Seit Freitagabend wird ein 66-Jähriger vermisst, der sich in einer psychischen Ausnahmesituation befindet. Die Polizei Bad Neustadt sucht zur Stunde nach dem Mann und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Der 66-Jährige hat dem Sachstand nach am Freitag, gegen 20:30 Uhr, seine Wohnadresse in der Senefeldstraße verlassen und ist aktuell unbekannten Aufenthaltes. Er ist mit seinem VW Tiguan unterwegs. Eine nähere Beschreibung, insbesondere zur Kleidung, sind nicht bekannt.

Es ist davon auszugehen, dass er sich in einer psychischen Ausnahmesituation befindet. Die Polizei Bad Neustadt hofft nun auf Hinweise zum Aufenthaltsort.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Neustadt / Saale unter Tel. 09771/606-0 entgegen.