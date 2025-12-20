NÜRNBERG. (1198) Am späten Freitagabend (19.12.2025) ereignete sich ein Brand in einem Mehrfamilienhaus im Nürnberger Stadtteil Glockenhof. Verletzt wurde nach bisherigem Stand niemand.



Gegen 23:15 Uhr geriet aus noch ungeklärter Ursache ein Balkon im 1. OG des Wohnanwesens in der Köhnstraße in Brand. Beim Eintreffen der alarmierten Feuerwehr stand der Balkon und teilweise die angrenzende Wohnung in Flammen. Die rund 30 betroffenen Bewohner konnten von den Beamten noch rechtzeitig informiert werden, sodass ein sicheres Verlassen des Gebäudes möglich war. Die VAG stellte einen Bus für die evakuierten Anwohner bereit.

Der Nürnberger Berufsfeuerwehr gelang es, das Übergreifen des Feuers auf weitere Wohnungen zu verhindern und den Brand zügig zu löschen. Nach aktuellem Stand wurden keine Personen verletzt.

Die besagte Wohnung im 1.OG ist bis auf Weiteres nicht mehr bewohnbar. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen vor Ort durch. Die Ursache für das Brandgeschehen ist bislang noch unklar und nun Gegenstand der Ermittlungen des zuständigen Fachkommissariats der Nürnberger Kriminalpolizei.



Erstellt durch: Gloria Güßbacher